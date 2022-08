Casadei, il Chelsea non si ferma: “Inter ha ricevuto questo annuncio dai Blues”

Da Londra sono arrivati inequivocabili segnali: il Chelsea non ha intenzione di fermarsi su Cesare Casadei: i dettagli

Marco Astori

Continua senza sosta il pressing del Chelsea per Cesare Casadei. Il club londinese ha ormai scelto il classe 2003 dell'Inter come centrocampista del futuro ed è pronto ad alzare la prima offerta rifiutata dai nerazzurri. Spiega il Corriere dello Sport: "Da Londra sono arrivati inequivocabili segnali: il Chelsea non ha intenzione di fermarsi su Cesare Casadei.

Per il centrocampista della Primavera campione d’Italia la passata stagione, i Blues stanno preparando una nuova offerta: l’hanno preannunciata nelle ultime ore agli uomini mercato di viale della Liberazione che sabato hanno detto di no a una prima proposta di 8 milioni. Dopo aver preso Chukwuemeka (2003) dall’Aston Villa, insomma, gli inglesi non hanno smesso di cercare giovani di talento e su Casadei non mollano.

Anche il Sassuolo, però, si è fatto sentire perché Carnevali è un grande estimatore del ragazzo. Si tratta in realtà di un testa a testa squilibrato perché la sensazione è che la prossima offerta del Chelsea sarà in doppia cifra, magari tra i 10 e i 12 milioni e a quel punto, visto che la valutazione nerazzurra è di 15, resistere non sarà facile. Il Sassuolo garantirebbe la ricompra nel 2024, i Blues no".