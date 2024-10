Casadei: “Ho scelto di restare al Chelsea e non andare in prestito”

L'ex giocatore dell'Inter Primavera, Cesare Casadei, ha parlato alla vigilia della partita di Conference League tra Chelsea e Gent. E a proposito delle voci che in estate lo davano in partenza da Londra il centrocampista ha detto: «È stata una mia decisione di restare e non andare in prestito. La scorsa stagione non è stata facile per me. Stavo pensando a quale fosse la soluzione migliore ma nel momento in cui ho parlato con l'allenatore, ero sicuro al 100% che restare sarebbe stata la cosa giusta».