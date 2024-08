Dopo settimane in cui si è parlato del corteggiamento del PSG per Osimhen, alla fine il calciatore del Napoli - molto più probabilmente - potrebbe approdare al Chelsea. È quanto raccontano anche a Sportmediaset quando sottolineano che in Inghilterra parlano di un'offerta per il club di De Laurentiis di 50 mln di euro più l'ex Inter Casadei, più Lukaku.