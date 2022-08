CdS – Inter-Chelsea, fatta per Casadei: la cifra finale. “Skriniar o Dumfries? Non è detto…”

E' fatta per il trasferimento di Casadei dall'Inter al Chelsea. Lo sostiene il CorSport, secondo cui i due club avrebbero raggiunto un accordo

E' fatta per il trasferimento di Cesare Casadei dall'Inter al Chelsea . Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui i due club avrebbero ormai raggiunto un accordo per la cessione del giovane centrocampista classe 2003, protagonista della conquista dello scudetto della Primavera nerazzurra di Christian Chivu, sulla base di 20 milioni di euro, suddivisi tra parte fissa (circa 15 milioni) e bonus (5 milioni).

Nelle prossime ore verrà formalizzato il tutto. L'Inter, dunque, dopo la cessione di Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni, piazza un'altra cessione. A questo punto, conclude il Corriere dello Sport, non è detto che un big tra Skriniar e Dumfries debba essere sacrificato in questa sessione di mercato.