SM – Casadei, il Chelsea potrebbe chiudere a giorni: ecco la cifra definitiva

Sono giorni decisivi per il futuro di Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 è destinato a lasciare l'Inter. A confermarlo è anche Sport Mediaset che è convinto del fatto che alla fine sarà il Chelsea a prevalere. "Il Chelsea sembra aver mollato Dumfries, puntando su altri obiettivi di altri ruoli come Aubameyang e Fofana ma potrebbe chiudere un'operazione, in settimana, con l'Inter per Casadei per una cifra attorno ai 15 mln di euro".