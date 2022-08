Corsa a 3 per Casadei, Romano: “Penso che alla fine andrà in questo club”

Il futuro di Cesare Casadei. In diretta su Twitch, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul baby centrocampista dell’Inter. Ecco le sue parole: “Casadei-Sassuolo? Penso che non lo vedremo in Serie A. Penso lo vedremo in Premier League, il Chelsea ha più chance di tutti e sta spingendo veramente tanto. Il Nizza ci sta provando con la recompra, ma il Chelsea è avanti a tutti”, le sue parole al canale di SOS Fanta.