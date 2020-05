Pedullà – Inter, concreto l’interesse per Cavani: i dettagli. Lautaro-Barça e Icardi…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la posizione dell’Inter su Lautaro Martinez non è cambiata: i nerazzurri chiedono almeno 80/85 mln di euro più delle contropartite che potrebbero essere uno tra Firpo, Umtiti o Semedo oltre a Vidal. La posizione dei nerazzurri è stabile fino all’1 luglio, ossia data nella quale si potrà attivare la clausola rescissoria.

CAVANI – Secondo Pedullà, l’interesse dell’Inter per Cavani è concreto ma è necessario avere pazienza e anche lo stesso attaccante ex Napoli vuole aspettare di capire come si svilupperà la stagione, con la Champions ancora da terminare. L’Inter, però, ci sta provando anche perché, oltre a Lautaro, anche Sanchez ed Esposito potrebbero lasciare i nerazzurri.

ICARDI – Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Mauro Icardi: il PSG vuole esercitare il riscatto ma ad una cifra inferiore ai 70 mln, l’Inter è disposta a concedere uno sconto ma non di 15 mln. I francesi potrebbero spingersi fino a 60 mln, cifra che potrebbe trovare il consenso dell’Inter.