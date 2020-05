La nuova Inter prende forma grazie a due cessioni top. Cavani non basta, attacco da rifondare e in mezzo…

“Un investimento importante verrà fatto in mezzo al campo, dove Sandro Tonali resta obiettivo vivo e concreto e il costo dell’operazione difficilmente sarà inferiore ai 40 milioni. Per il reparto offensivo l’Inter è tornata forte su Cavani, pur sapendo che il solo Matador non può bastare. Serviranno almeno altri due attaccanti, di cui uno di esperienza internazionale per poter essere competitivi in campionato e in Champions. Difficile oggi tracciare un identikit, più semplice valutare un possibile rientro “a casa” di Andrea Pinamonti, ceduto al Genoa la scorsa estate per fare cassa, ma mantenendo una sorta di prelazione futura. Nulla di scritto, solo accordi verbali tra due club comunque in ottimi rapporti. Pinamonti allora è una traccia da seguire, ma non l’unica. Perché Conte avrà bisogno di cinque punte per puntare a un titolo”, spiega il portale del quotidiano sportivo.