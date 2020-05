Cavani ha già ‘chiamato’ Marotta: “Vuole l’Inter”. Ciò che ha detto lo dimostra chiaramente

Edinson Cavani e l’Inter sembrano ora molto più vicini rispetto a qualche ora fa. Questo perché l’ingaggio del giocatore, che al Paris Saint-Germain guadagna ben 12 milioni di euro netti a stagione (fino a giugno, quando scadrà il contratto), pare ora un ostacolo meno insormontabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’ex Napoli, voglioso di rimettersi in gioco in Serie A, avrebbe fatto sapere al suo entourage di essere pronto a tagliarsi e di parecchio lo stipendio pur di vestire nerazzurro. Un vero e proprio ‘richiamo’ per Marotta, pronto a compiere il passo decisivo per portare Cavani a Milano. Un colpo a parametro zero che non farebbe altro che la felicità di Antonio Conte, da tempo un estimatore del giocatore:

“… E anche Cavani, nonostante prenda 12 milioni a Parigi, ha già fatto sapere al suo entourage di essere disponibile ad abbassarsi lo stipendio per tornare a rimettersi in gioco in Serie A. Cavani non pretenderebbe un ingaggio superiore a quello percepito da Lukaku o Eriksen (ovvero da 7 milioni in su con i bonus). Piuttosto il vero problema riguarda la concorrenza dell’Atletico Madrid“.

(Fonte: Tuttosport)