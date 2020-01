EDICOLA CDS – Politano al Napoli, Eriksen all’Inter: affare fatto

Si parla ovviamente del mercato dell’Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. La giornata dei nerazzurri è stata lunga e proficua, tra entrate (accordo raggiunto con il Tottenham per Eriksen) e uscite (intesa con il Napoli per Politano). Titola il quotidiano:

“Politano al Napoli, Eriksen all’Inter: affare fatto. Il giocatore (Politano, ndr) ha dato l’ok al trasferimento. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Sfumato lo scambio con Llorente. Raggiunta l’intesa con il Tottenham che sta cercando il sostituto. L’annuncio atteso lunedì. Vicinissimo anche Giroud. Lazaro passa al Newcastle“.

(Fonte: Corriere dello Sport)