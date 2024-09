"Per una gestione serena della stagione la società ha lavorato bene anche sui rinnovi, in particolare quello di Simone Inzaghi, Barella e naturalmente Lautaro Martinez, il grande leader della squadra. Un percorso portato avanti con forza e coerenza, nel mezzo di un passaggio di proprietà davvero rapido. E questo non è certo un aspetto secondario. Detto tutto questo, l’Inter resta sempre la favorita per il titolo".