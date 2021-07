Ceccarini: “Inter, asse col Cagliari per chiudere un doppio affare”

L'aggiornamento sui dialoghi tra nerazzurri e rossoblù per sbloccare un altro trasferimento

Inter e Cagliari hanno praticamente chiuso un affare e sono pronte a chiuderne un altro. In attesa di capire se ci sarà margine per il trasferimento in nerazzurro di Nandez, i sardi provano a rinforzarsi con un calciatore che sta lavorando con Simone Inzaghi. Spiega Niccolò Ceccarini su TMW: "Sul fronte delle partenze, c’è da segnalare l’asse che si sta creando con i Cagliari per un doppio affare. Dopo l’arrivo di Dalbert, il Cagliari è al lavoro per trovare una soluzione per il ritorno di Nainggolan".