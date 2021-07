Inter, Sabatini: “Nandez possibilissimo erede di Hakimi. Via Pinamonti? C’è il nome”

Così il giornalista sul mercato nerazzurro: "Nandez viene indicato come possibilissimo erede di Hakimi e si colloca in un discorso con il Cagliari molto ampio"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "Nandez viene indicato come possibilissimo erede di Hakimi e si colloca in un discorso di trattative con il Cagliari molto ampio. Si è già ultimata infatti la cessione di Dalbert e si sta trattando il ritorno di Nainggolan e un giovane, che può essere uno tra Agoumé e Pinamonti. Proprio quest'ultimo potrebbe andare in rossoblu e in tutta questa operazione Nandez andrebbe in nerazzurro. Se dovesse quindi partire il classe '99, l'Inter potrebbe riempire quel vuoto con Keita Balde".