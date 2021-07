Ceccarini: “Su Nandez serve trovare la quadra. L’Inter quanto può aspettare?”

Il giornalista ha detto la sua sul mercato nerazzurro e in particolare sulla trattativa che potrebbe portare il calciatore a Milano

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, è stato ospite negli studi di Skysport e ha parlato tra le altre cose anche del mercato nerazzurro. In particolare ha parlato della trattativa tra Cagliari e Inter per Nandez .

«Nandez vuole andare via da Cagliari perché vuole giocare in un club più importante senza nulla togliere al club rossoblù. Bisogna per trovare la quadra e non so fino a quando possa aspettare l'Inter. Credo che il club nerazzurro stia facendo il possibile. Giulini ha le sue richieste, chiaro, bisogna che domanda e offerta si incontrino», ha sottolineato.