Centrocampo Inter, il rinforzo arriva dalla Serie A? “In lista Marotta da mesi, vale 20mln”

L'Inter è attenta ai giovani di talento. E, per la prossima stagione, avrebbe messo nel mirino un calciatore che in A sta stupendo tutti

Come sempre, l'Inter è molto attenta ai giovani di talento. E, in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino un calciatore che in Serie A sta stupendo tutti e che Beppe Marotta avrebbe ormai sulla propria lista da mesi: Mattias Svanberg. Reduce dalla doppietta contro lo Spezia, il centrocampista svedese del Bologna è seguito anche dal Milan: