Si accende il mercato in uscita, ma alle condizioni dell’Inter: cifre per un’ottima plusvalenza

L’Inter ha stabilito il prezzo di Matias Vecino in vista di una possibile cessione nel prossimo mercato estivo: 20 milioni di euro. Sotto quella cifra, per una eventuale cessione a titolo definitivo, il centrocampista non parte. Una somma che, tra l’altro, garantirebbe ai nerazzurri un’ottima plusvalenza, dato che l’ex Fiorentina pesa sul bilancio interista per meno di 13 milioni di euro. Tottenham ed Everton, i due club che hanno bussato alla porta dell’Inter per il giocatore, sono pertanto avvisate. Scrive il Corriere dello Sport:

“Il Tottenham e l’Everton restano vigili, però l’Inter se ne libera solo a certe condizioni. Una cifra di almeno venti milioni di euro. Sempre che Conte non lo inglobi in un progetto a medio-lungo termine, quando si riprenderà a giocare. Con l’Everton, il centrocampista aveva già un accordo di massima un paio di mesi fa. Ma l’Inter non ha ceduto ai dodici milioni più bonus messi sul piatto per Vecino, declinando anche la proposta del Manchester United che voleva il giocatore in prestito. Una cessione avverrà solo a titolo definitivo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)