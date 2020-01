Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter non è disposta a fare sconti per Matias Vecino. L’Everton si spinge fino a 15 milioni di euro più bonus mentre i nerazzurri non scendono al di sotto dei 20 milioni. La trattativa, però, va avanti e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni. All’Inter è stato proposto anche Aranguiz, centrocampista del Bayer Leverkusen ma al momento il club nerazzurro è abbastanza freddo in merito, secondo Pedullà.