Sky – Inter, Satriano resta fino a gennaio? Il punto sui giocatori in uscita

Il mercato in entrata è chiuso e lo ha dichiarato Marotta, ma i dirigenti lavorano su alcune cessioni

Niente mercato in entrata . Ma l'Inter lavorerà su quello in uscita. Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Skysport, attraverso il suo sito fa il punto della situazione sulle operazioni che potrebbero essere portate a termine negli ultimi giorni di mercato a livello di cessioni.

La curiosità ruota attorno a Satriano , punta uruguaiana che potrebbe rimanere nella rosa di Inzaghi . Il club nerazzurro potrebbe trattenerlo fino a gennaio almeno. In queste ore si sta valutando la situazione e quale possa essere la migliore soluzione per l'Inter e il ragazzo.

Ma ci sono anche altre cessioni sulle quali i dirigenti interisti stanno lavorando. Come quella di Valentino Lazaro che attende di trovare una nuova sistemazione. Il Benfica lo vorrebbe in prestito secco. Ha chiesto informazioni su di lui anche il Borussia Dortmund che potrebbe fare sul serio se non riuscisse a chiudere la trattativa per Dalot.