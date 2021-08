Inzaghi: “Lautaro ha grande voglia. Correa ciliegina sulla torta, farà grandi cose all’Inter”

Grande novità per la Serie A in casa Inter: nel prepartita, ai microfoni di Sky Sport, al posto dei dirigenti, ecco presentarsi Simone Inzaghi

Grande novità per la Serie A in casa Inter: nel prepartita, ai microfoni di Sky Sport, al posto dei dirigenti nerazzurri, ecco presentarsi Simone Inzaghi. L'allenatore interista ha parlato prima della gara del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Obiettivo: confermare quanto di buono fatto all'esordio in campionato contro il Genoa a San Siro. Con una novità: Lautaro Martinez, che farà coppia in attacco con Edin Dzeko. Ecco le parole di Inzaghi: