Cessioni Inter, tesoro-prestiti: “In ballo quasi 17mln per 3 nomi. Più di 3mln sono già sicuri”

Per scongiurare la cessione di almeno un big, la strategia dell'Inter è chiara: vendere i giocatori che non fanno parte del progetto tecnico, e che nel complesso possono fruttare entrate preziose per le casse del club. La Gazzetta dello Sport fa il punto su alcuni di loro: Gravillon, il cui riscatto dal Reims è certo per 3 milioni e mezzo; Dalbert, attualmente in prestito al Cagliari; infine Lazaro, oggi al Benfica: