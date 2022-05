Centrocampo Inter, si cambia: “Via Vidal-Vecino, 5 nomi. Un ritorno e un’occasione a zero”

Il reparto maggiormente rivoluzionato dal prossimo mercato estivo dell'Inter sarà, con ogni probabilità, il centrocampo

"L'Inter inevitabilmente sarà costretta rinnovarsi e a riguardo non va esclusa nessuna pista: in attesa di capire la posizione di Sensi, oltre all'ipotesi di un ritorno di Lucien Agoumé, attualmente in prestito al Brest, in Ligue 1 piace Khéphren Thuram del Nizza. Per il figlio dell'ex Juventus Lilian serve un investimento importante, così come per Davide Frattesi del Sassuolo, sul quale ci sono anche Juventus e Roma. E' sul taccuino ma non è considerato ancora pronto Morten Hjulmand del Lecce, a differenza di Florian Grillitsch dell'Hoffenheim, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con i tedeschi", si legge.