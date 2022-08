Chalobah vuole l’Inter, ma serve una sua mossa. Un fattore complica l’affare

Tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza dell'Inter per rinforzare la difesa c'è quello di Trevoh Chalobah, centrale classe '99 in forza al Chelsea. Il giocatore inglese vedrebbe di buon grado un trasferimento a Milano, ma l'operazione è tutt'altro che semplice, come spiega il Corriere dello Sport: "Per quanto riguarda Chalobah, invece, il nodo potrebbe essere il reparto difensivo ridotto del Chelsea. E vero che l'inglese è rimasto in panchina nelle prime 3 gare di Premier, ma i Blues sono comunque a caccia di un nuovo centrale. Dovesse arrivare, sarebbe probabilmente più semplice lasciar andare Chalobah. Che di suo, però, dovrebbe farsi avanti con Tuchel per fargli comprendere i suoi desideri, che evidentemente sono quelli di trasferirsi a Milano. Già, ma la formula? Ovvio che per l'Inter è possibile soltanto un prestito, magari appena oneroso. In ogni caso, la quotazione di Chalobah non è certo bassa e l'eventuale cifra per il riscatto sarebbe inevitabilmente elevata".