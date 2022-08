Sky – Inter, spunta Chalobah. Ma l’accelerata è su Acerbi. E sulle voci Psg-Skriniar….

Fra Manuel Akanji e Francesco Acerbi, i duellanti per il posto mancante nella difesa dell'Inter, spunta un nome nuovo per completare il reparto nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi. Si tratta di Trevoh Cahalobah , inglese classe 1999 che può giocare sia in difesa sia a centrocampo. A sostenerlo è Sky Sport, secondo cui Inter e Chelsea avrebbero parlato del calciatore, che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio nei Blues, nell'ambito della trattativa per il trasferimento a Londra di Cesare Casadei. Al momento, l'Inter vorrebbe prendere il calciatore in prestito, mentre il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Come detto sopra, Francesco Acerbi è un altro nome per la difesa dell'Inter. Secondo Sky, c'è da registrare una prima apertura della Lazio al prestito, formula quasi obbligata per i nerazzurri, dato che Zhang non ha dato il via libera a un investimento in difesa. Ecco perché Akanji al momento resta in stand by. Infine Skriniar: da alcune verifiche non risultano nuove offerte dal Paris Saint-Germain e, anzi, l'Inter non è intenzionata eventualmente a considerarla.