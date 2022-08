CdS – Chalobah, entourage in pressing sul Chelsea: vuole l’Inter. Due ostacoli

Trevoh Chalobah vuole l’Inter, ma ci sono due ostacoli al momento tra il difensore e il club. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che aggiorna sulla situazione in vista della chiusura della finestra estiva di calciomercato: “Il canale Inter-Chelsea continua ad essere aperto. E quella di ieri è stata un'altra giornata di contatti sull’asse Milano-Londra. Sono innanzitutto i rappresentanti di Chalobah a premere sui Blues. Ma il grande ostacolo di questa operazione è che prima di liberare il 23enne difensore nato a Freetown, in Sierra Leone, Tuchel vuole almeno un rinforzo per la linea arretrata.

I Blues, in sostanza, hanno aperto al prestito a Chalobah, ma non prima di aver sistemato il reparto difensivo. Peraltro, è da capire come si potrebbe configurare quel prestito, tenuto conto che il club londinese vuole comunque incassare qualcosa, mentre l’Inter punta a spendere il meno possibile. Dall’Inghilterra, inoltre, è rimbalzata l’indiscrezione di un interessamento anche del Lipsia. Può essere una variabile in più, ma il club nerazzurro ha già incassato la preferenza di Chalobah e, da questo punto di vista, si sente al sicuro”, si legge.