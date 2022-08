Chalobah, blitz Lipsia ma lui vuole l’Inter: “Prezzo, piano e spunta un retroscena”

L’inserimento a sorpresa del Milan, ma soprattutto quello del Lipsia in Germania per Trevoh Chalobah: ecco il piano dell'Inter

Alessandro Cosattini

L’inserimento a sorpresa del Milan, ma soprattutto quello del Lipsia in Germania per Trevoh Chalobah. Fanno sul serio i tedeschi per il difensore, sulla lista dei dirigenti dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato e in particolare per il ruolo di vice de Vrij. Ragionamenti in corso in Viale della Liberazione dopo il summit per Francesco Acerbi, con i rumors su Chalobah che sono di stretta attualità. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport.

Chalobah vuole l'Inter

“Eppur si muove. E si muove lui in persona. L’Inter le sta provando tutte per portare a Milano Trevoh Chalobah. E lo sta facendo anche con la sponda dello stesso difensore inglese, che vuole sposare il nerazzurro. I dirigenti nerazzurri ieri hanno avuto un contatto con il Chelsea, attraverso gli intermediari che stanno seguendo l’operazione. E hanno appreso dell’inserimento del Lipsia sul giocatore: interesse concreto, che in qualche modo preoccupa, anche in considerazione dei margini di manovra nulli dei dirigenti dell’Inter in termini economici. Ma il retroscena che può esser raccontato chiama in causa direttamente il giocatore.

Il retroscena

Chalobah è talmente affascinato dall’idea di raggiungere l’amico Lukaku che nelle ultime ore ha chiesto con forza, in prima persona, al Chelsea di essere ceduto qualora nella rosa di Tuchel dovesse arrivare un altro giocatore nel suo ruolo. Di più: ha fatto presente che il suo desiderio è quello di partire in direzione Milano. In soldoni, il giocatore classe 1999 sta provando a forzare la mano, chiedendo al Chelsea di ascoltare in maniera particolare l’interesse dell’Inter. A Milano il comportamento del giocatore è stato particolarmente apprezzato. Ma al momento non basta per chiudere l’operazione.

Prezzo e piano

Il piano è chiaro, ma si scontra con una tempistica che ancora non è matura. Nel senso che Marotta e Ausilio possono solo sperare che il patto col giocatore regga fino alle ultime ore di mercato. E che il club londinese invece non lo spinga altrove. Il Lipsia, appunto, ha bussato proprio ieri alla porta del Chelsea. L’Inter non è in grado di battagliare dal punto di vista economico: i Blues, per lasciar partire il proprio giocatore, chiedono tre milioni di euro per il prestito secco, peraltro senza aprire alla possibilità di inserire un diritto di riscatto. È per questo motivo che, nella giornata di ieri, nonostante le manovre dello stesso Chalobah, va registrata una certa prudenza dell’Inter. Si può tradurre, se non con il pessimismo, con l’attesa, l’unica strategia attuabile in questa fase. L’Inter farà trascorrere il fine settimana, aspetterà fino a lunedì. Se da Londra - o da Dortmund, fronte Akanji - non dovessero arrivare notizie positive, ecco allora che si chiuderà l’operazione Acerbi”, si legge sulla rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)