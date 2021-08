Pedullà: “Il Chelsea aveva offerto 130 mln per Haaland: no del Dortmund”

Il Chelsea è alla ricerca di un centravanti top a livello mondiale e il nome caldo è diventato Lukaku dopo il no del Dortmund per Haaland

Il Chelsea è alla disperata ricerca di un centravanti top a livello mondiale e il nome caldo è diventato Romelu Lukaku. Nelle ultime ore, si parla infatti di un assalto del club londinese per l'attaccante classe '93 dell'Inter ma per tutta l'estate il Chelsea ha seguito anche Haaland. Alfredo Pedullà, su Twitter, ha chiarito il motivo per cui la pista che porta all'ex Salisburgo è tramontata: