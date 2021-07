Sconcerti: “Lukaku, Haaland, Kane, Vlahovic, succede qualcosa di clamoroso”

Il noto giornalista sportivo ha parlato a Calciomercato.com della situazione degli attaccanti in chiave mercato

"Non si può dire che il Borussia Dortmund non sappia vendere, ha fatto al Tottenham il prezzo per Haaland ed è arrivato a 175 milioni. Per ora tutto si è fermato, ma sta per succedere qualcosa di molto importante, è nell'aria. Questi rumori sui centravanti sono troppo insistenti per non avere realtà e sono senza centravanti, per altro, due squadre molto ricche: il Chelsea e il Manchester City di Guardiola. Che ama, vero, giocare senza, ma uno grande lo vuole. In Europa ci sono quattro centravanti che fanno mercato: Kane, Lukaku, Haaland e Vlahovic, se si muove uno finisce che si muovono tutti.