In UK – Inter, assalto Chelsea a Skriniar, Dumfries e Casadei: 142mln totali

Il Chelsea potrebbe presto tornare a bussare alla porta dell'Inter e fare un'offerta complessiva difficile da rifiutare. Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni in Inghilterra, infatti, i Blues sarebbero fortemente interessati non solo a Cesare Casadei, per il quale è già stata presentata un'offerta da 8 milioni di euro, rifiutata dai nerazzurri. Tuchel sarebbe anche sulle tracce di Skriniar e Dumfries, già sondati nelle scorse settimane.

Nello specifico, i Blues sanno che l'Inter non lascerà partire Skriniar per meno di 80 milioni di euro, mentre il prezzo di Dumfries è stato fissato a circa 40 milioni. Dopo il no alla prima proposta per Casadei, poi, il Chelsea potrebbe rilanciare fino a 20 milioni e più per provare a strappare il sì dei nerazzurri. Ecco che allora il triplo affare potrebbe portare nelle casse dell'Inter circa 120 milioni di sterline, ovvero 142 milioni di euro. Un maxi affare di cui il patron dei londinesi, Todd Boehly, e i suoi consiglieri stanno discutendo in questi giorni. Un assalto che potrebbe presto materializzarsi. I tifosi dell'Inter sperano che il club resista. Anche se con certe cifre...