Sky Uk – Chelsea al bivio: Lukaku o Haaland? L’Inter ascolta solo offerte oltre i 100 milioni

Il Chelsea vuole un attaccante per la prossima stagione e ha messo nel mirino il centravanti belga dell'Inter

L'Inter dovrà vendere uno dei suoi pezzi pregiati per sistemare i conti del club. L'indiziato numero sembra essere Hakimi, col Psg che avrebbe già presentato un'offerta da 60 milioni di euro. Ma l'Inter ne chiede almeno 70. Nel caso non si concretizzasse l'affare per il marocchino, il club nerazzurro valuterà le eventuali altre offerte per altri giocatori. E arrivano i primi sondaggi per Romelu Lukaku .

Secondo quanto riporta Sky Sports, il Chelsea cerca un attaccante e ne ha messi due nel mirino: Lukaku e Haaland del Borussia Dortmund. Difficile la trattativa per il norvegese visto che il club tedesco non vuole cederlo, così il belga dell'Inter è in pole position. Il Chelsea, fresco di vittoria in Champions League, vorrebbe riportarlo a Stamford Bridge. L'Inter deve incassare e ascolterà le offerte che arriveranno alla sede nerazzurra e potrebbe prendere in considerazione un'eventuale proposta da almeno 115 milioni di euro per l'attaccante.