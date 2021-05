Inter, Sky: “Inzaghi chiama Lukaku: è intoccabile. Hakimi? Questa la cifra”

Il nuovo tecnico ha chiamato nelle ultime ore il belga: è considerato il "key player" sul quale l'Inter ripartirà

Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Due uomini fondamentali per l'Inter per la conquista dello scudetto, ma che ora vivono una situazione completamente diversa l'uno dall'altro. Il belga infatti, come riporta Fabrizio Romano di Sky Sport, ha ricevuto una telefonata nelle ultime ore da Simone Inzaghi, nella quale il tecnico gli ha confermato come l'intenzione del club sia quello di trattenerlo e di renderlo ancor di più un giocatore chiave, nonostante il forte interesse dei club inglesi. Per il marocchino, invece, prosegue la trattativa con il Paris Saint-Germain: ma l'Inter, conclude il collega, non lo lascerà partire per meno di 80 milioni di euro.