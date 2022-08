Di Marzio – Il Chelsea blocca Chalobah: “L’entourage ha già avvisato l’Inter e ora…”

Trevoh Chalobah bloccato dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club londinese, nonostante l'arrivo di Fofana dal Leicester, non sembra più così convinto di salutare il difensore inglese. "L'entourage del giocatore, infatti, ha già comunicato a Milan e Inter che la trattativa non è destinata a concretizzarsi", conferma Gianluca Di Marzio che rimarca come l'Inter andrà a formalizzare l'accordo con Acerbi per poi fissare le visite mediche.