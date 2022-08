Acerbi, accordo Inter-Lazio da giorni: Marotta prende tempo, ecco perché

Archiviare al più presto la deludente serata dell'Olimpico. L'Inter torna da Roma con un carico di dubbi che Simone Inzaghi deve cercare di spazzare via il prima possibile, il calendario non permette distrazioni. Testa subito a martedì dove i nerazzurri incontreranno la Cremonese prima di pensare al primo bivio della stagione, il derby col Milan. In quel momento il mercato sarà finito e il tecnico spera di avere in rosa il tanto desiderato difensore. Acerbi rimane in pole, lo stesso difensore "vuole l’Inter più di qualsiasi altra squadra" come sottolinea Repubblica.