Sky – Il Chelsea chiude allo scambio Lukaku-Vlahovic: i dettagli

Il Chelsea ha frenato e in questo momento, in maniera informale, ha fatto sapere alla Juve che non ha intenzione di fare lo scambio tra Vlahovic e Lukaku. A Skysport hanno sottolineato che il club inglese, pur apprezzando il giocatore bianconero, non ha intenzione di proseguire nella trattativa che porterebbe all'approdo del giocatore a Londra e del belga a Torino. C'è troppa distanza sulla valutazione dei due cartellini dei giocatori.

Il club inglese non ha intenzione di portare avanti lo scambio: vorrebbero offrire 20-25 mln bonus inclusi per portare avanti la trattativa, ipotesi non presa in considerazione dal club italiano che continua a chiedere 40 mln più il cartellino del belga per cedere il serbo. Per questo il club londinese ha stoppato la trattativa. La Saudi League resta un'opzione per l'ex attaccante dell'Inter se non si dovesse concretizzare l'accordo con la Juve, il mercato per il campionato saudita chiude a metà settembre.