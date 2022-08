Pedullà – Chelsea-Dumfries, l’Inter riflette e fissa il prezzo. Sostituto? Ecco il nome

Manca poco meno di un mese alla fine del calciomercato ma in casa Inter tiene banco ancora il futuro di Denzel Dumfries . Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, la permanenza dell'olandese a Milano non è scontata: "L’Inter vive una fase di riflessione e aspetta le mosse degli altri per organizzare l’ultimo mese scarso di mercato. Il Chelsea è interessato a Dumfries, ma se ne parla soltanto in caso di offerta di almeno 40 milioni (magari 35 più bonus). Altrimenti l’Inter cercherà di resistere", spiega l'esperto di mercato.

Sempre secondo Pedullà, in caso di partenza di Dumfries, l'Inter ha in mente un solo profilo per sostituirlo: "Per il club nerazzurro c’è un solo candidato oggi in vantaggio sugli altri per l’eventuale sostituzione: si tratta di Wilfried Singo, classe 2000 del Torino, che ha un contratto in scadenza nel 2024. Sarebbe l’opzione che per distacco avrebbe il sopravvento sulle altre fin qui valutate", conferma Pedullà.