Casadei-Dumfries, intrecci con il Chelsea. Skriniar? Smentite da Parigi ma…

"Il rinnovo per altre due stagioni del contratto di César Azpilicueta con il Chelsea allontana, almeno un po', Dunzel Dumfries dalla corte di Tuchel". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'argomento Dumfries. L'esterno olandese piace e non poco all'ex tecnico di Dortmund e PSG ma il rinnovo del capitano ex Marsiglia, con la conferma di James, impone un freno sugli investimenti per gli esterni. "Magari l'argomento Dumfries tornerà d'attualità per la prossima stagione, con una tempistica decisamente più favorevole per l'Inter, per Inzaghi e per pure per il giocatore che a Milano si è ambientato dopo qualche settimana difficile a inizio 2021-22 e che adesso, a tre mesi e mezzo dal Mondiale, non vorrebbe ripetere da capo il processo in una città nuova come Londra e in un campionato tosto come la Premier League", spiega il quotidiano.