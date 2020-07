In UK – Rivoluzione Chelsea: Lampard caccia 4 top. L’Inter ne approfitta: c’è un sogno proibito

Il blocco del mercato è ormai un lontano ricordo, e la potenza economica del Chelsea anima un mercato che, per i Blues, è destinato a regalare altri colpi entusiasmanti. A cominciare da Kai Havertz, prossimo rinforzo designato, pronto ad accodarsi ad Hachim Ziyech. Se in entrata il club londinese è in prima linea tra le big europee più attive, però, anche in uscita i Blues stanno provando a fare cassa, per sfoltire la rosa ma anche per finanziare altri colpi.

Quella del Chelsea si preannuncia, dunque, come una vera rivoluzione. Anche dal punto di vista delle cessioni. Kepa, per esempio, potrebbe non restare come portiere, nonostante gli 80 milioni spesi solo due anni fa. Ma non è finita. Perché, come riportato dall’Express, a dire addio potrebbero essere anche Jorginho, Antonio Rudiger e uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, in favore di Ben Chilwell o Nicolas Tagliafico, i primi due nomi sulla lista di Lampard per rinforzare la corsia mancina.

E l’Inter, ovviamente, osserva interessata, dato che proprio Emerson Palmieri è il primo nome per la fascia mancina di Antonio Conte per la prossima stagione. Senza contare che, negli ultimi giorni, si è parlato, per i nerazzurri, di un sogno proibito chiamato N’Golo Kanté. Staremo a vedere…