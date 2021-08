Sky Sports UK – Il Chelsea non molla Lukaku: ecco la richiesta dell’Inter

Il Chelsea cerca un attaccante e non ha ancora mollato la presa per riportare a Stamford Bridge Romelu Lukaku

Il Chelsea è alla ricerca di un grande centravanti che possa garantire gol e prestazioni ad alti livelli agli ordini di Tuchel. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, i Blues non hanno ancora perso le speranze in merito al ritorno di Romelu Lukaku. "Il Chelsea è in trattativa per prendere nuovamente l'attaccante ma non hanno ancora fatto un'offerta che trovi l'ok dell'Inter per l'attaccante belga", spiega Sky Sports UK, ribadendo come l'Inter voglia più di 100 milioni di euro.