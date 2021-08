Inter-Lautaro, la verità sull’Atletico Madrid e la differenza con Lukaku

La trattativa tra l'Inter e l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, si è arenata: per questo si alimentano voci di un addio

La trattativa tra l'Inter e l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, si è arenata. Al momento resta ampia la distanza tra la richiesta del giocatore e la proposta nerazzurra. La Gazzetta dello Sport, infatti, ribadisce come i 4,5 mln di euro offerti a marzo, accettati da Lautaro tramite l'ex procuratore, non siano più sufficienti, complice l'ottima annata del Toro.

La Rosea, però, specifica che al momento non c'è nessuna trattativa per Lautaro: "E se per Lukaku è certificato l’interesse del Chelsea, con tanto di proposta d’ingaggio da 15 milioni di euro fatta recapitare al belga dai Blues, non si può dire lo stesso dei club spagnoli su Lautaro, in particolare il tanto chiacchierato Atletico Madrid, oggi fermo al timido interesse", chiosa il quotidiano che sottolinea come solamente l'Arsenal abbia fatto qualcosa di concreto, proponendo uno scambio con Lacazette, prontamente rifiutato dall'Inter.