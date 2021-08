Chelsea: per Lukaku visite mediche domani in Belgio, poi volerà a Londra

L'attaccante belga si recherà domani in Belgio per sostenere le visite mediche, poi raggiungerà Londra nel giro di 24 ore

Secondo quanto riporta The Athletic, Lukaku domani si sottoporrà alle visite mediche in Belgio ed entro 24 ore raggiungerà Londra. L'obiettivo è essere a disposizione di Tuchel per la finale di Supercoppa Europea in programma mercoledì contro il Villarreal.