CorSera – Lukaku-Chelsea, a breve la pec definitiva. Ecco quanto potrà spendere l’Inter

Dopo due stagioni, Romelu Lukaku saluta l'Inter e torna al Chelsea dove firmerà un quinquennale da 12 milioni netti a stagione

Gianni Pampinella

Dopo due stagioni, 95 partite e 64 gol con la maglia dell’Inter, Romelu Lukaku torna al Chelsea. A breve arriverà la Pec dei londinesi con l’offerta definitiva che sarò di 115 milioni di euro senza contropartite tecniche. Per Big Rom un contratto da 12 milioni netti a stagione più altri 3 di bonus per i prossimi cinque anni. Con la cessione dell'attaccante belga, l'Inter fa una plusvalenza di circa 60 milioni, ma, come spiega il Corriere della Sera, solo 30-40 saranno reinvestiti sul mercato.

"Dopo la cessione di Hakimi per 65 milioni, l’Inter ne incassa altri 115 per Lukaku, un totale di 180 milioni, ma solo una minima parte di questi (30-40 milioni) saranno reinvestiti sul mercato, gli altri andranno a coprire l’indebitamento della società che, come spiegato dal presidente Steven Zhang fortemente contestato in questi giorni dalla tifoseria, ha come obiettivo di chiudere il mercato con un attivo di 70 milioni".

"L’Inter dovrà ora cercare una punta, il budget risicato non permette spese eccessive. Come sostituti restano in corsa l’atalantino Zapata e il romanista Dzeko. Oltre a uno di questi due bisognerà acquistare un altro attaccante e qui il nome più gettonato rimane quello del laziale Correa".

(Corriere della Sera)