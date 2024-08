Sky – Osimhen, si riapre la pista Chelsea. Ipotesi scambio con Lukaku

Si torna a parlare di una possibile doppia cessione sull'asse Londra-Napoli con il club inglese in pole per l'attaccante di De Laurentiis

L'operazione sarebbe doppia con il nigeriano al club inglese e il belga al club di De Laurentiis. Si era parlato all'inizio di uno scambio di prestiti, ma sarebbe invece uno scambio di cartellini, quindi due cessioni a titolo definitivo con un conguaglio a favore della squadra italiana. Il Chelsea quindi è ora in prima fila per il calciatore che piace anche al PSG, ma da parte del club francese non è ancora arrivata l'offerta attesa dal presidente del Napoli.