Il club inglese vorrebbe il giocatore belga che però aspetta il Napoli. De Laurentiis ha chiesto il giocatore in prestito con obbligo in caso di qualificazione in CL

Il futuro di Lukaku è ancora fumoso. L'Aston Villa si è detto pronto a pagare la clausola rescissoria sul contratto dell'attaccante belga, 43 mln, e lui è lusingato. Ma il giocatore aspetta il club azzurro con cui ha un accordo, come con Conte del resto. De Laurentiis sta cercando di stringere, scrive il Mattino giornale di Napoli, e ha proposto un prestito con riscatto obbligatorio in caso di accesso alla Champions, ma non ha convinto il Chelsea che vuole monetizzare.

C'è anche un rapporto teso tra il club londinese e l'attaccante che si sta allenando in solitaria in attesa che si sblocchi la sua situazione e che arrivi un club pronto a soddisfare le richieste del Chelsea proprietaria del suo cartellino. Il tecnico salentino vorrebbe Romelu in panchina contro il Verona che si sta avvicinando. Si proverà a stringere per accontentarlo. Il destino del giocatore ex Inter sembra in questo momento staccato da quello di Osimhen che invece potrebbe ritrovarsi a doversi allenare da solo a Castel Volturno. Lui ha un accordo di 4 anni a 14 mln col PSG che però non ha presentato a De Laurentiis l'offerta sperata.