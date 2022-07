Sky – Casadei, offerta ufficiale Chelsea da 7-8 mln. Difficile che l’Inter accetti ma…

Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, "il Chelsea ha fatto recapitare una prima offerta ufficiale all'Inter che si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro. L'Inter, che nutre grandi speranze in Cesare Casadei, vorrebbe che fosse inserito una diritto di recompra per poter riacquistare il suo miglior talento della Primavera. Per questo motivo, appare difficile che i nerazzurri possano accettare l'offerta", si legge. Ragionamenti in corso in casa Inter, il Chelsea fa sul serio per Casadei a titolo definitivo.