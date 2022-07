Sky – Casadei, il Chelsea ci riprova: nuovi contatti e presto offerta ufficiale all’Inter

Nuove sirene di mercato per Cesare Casadei, gioiello della Primavera dell’Inter. Ci prova il Chelsea per Di Marzio

Nuove sirene di mercato per Cesare Casadei, gioiello della Primavera dell’Inter. Dopo essere stato vicino al Torino nell’ambito della trattativa poi sfumata per Gleison Bremer, si parla ancora del giocatore in chiave mercato in queste ore. Come svelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Chelsea ci riprova dopo averlo chiesto già a giugno nell’ambito dell’affare Lukaku.