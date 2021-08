SM – Chelsea, visite mediche in corso per Lukaku: “Ok Inter dopo arrivo Dzeko”

L'affare tra Inter e Chelsea da 115 milioni di euro per il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku è ormai cosa fatta da giorni

L'affare tra Inter e Chelsea da 115 milioni di euro per il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku è ormai cosa fatta da giorni. L'attaccante belga, sostiene Sport Mediaset, è in attesa solo del definitivo ok da parte del club nerazzurro per potersi trasferire a Londra e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai Blues. Lukaku, riferisce l'emittente, sta sostenendo intanto a Milano la prima parte di visite mediche per il club inglese.