Cairo: “Belotti non credo rinnovi”. La Stampa: “Con l’Inter chiacchierata di qualche ora”

Il giocatore era stato accostato ai nerazzurri in estate: c'era stato qualche discorso fatto con il Torino

Belotti è stato accostato all'Inter durante il mercato estivo. La Stampa ne parla e scrive: "Sulle sue tracce, in estate, si è messo con serietà solo lo Zenit San Pietroburgo e una chiacchierata è stata fatta al club con l’Inter, ma per poche ore. Da gennaio, Belotti sarà libero di accordarsi con chi vuole".