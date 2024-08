Romano – Chiesa apre al Barcellona, la Juve aspetta l’offerta. E l’agente…

La Juventus continua ad aspettare un'offerta ufficiale per Federico Chiesa: la verità sui rumors sul Barcellona

L’agente di Federico Chiesa ha informato il Barcellona sulla disponibilità del giocatore a trasferirsi in blaugrana. Come riportato da Fabrizio Romano, Chiesa ha infatti aperto al trasferimento e al progetto presentato dal Barça.

L’affare ora dipende proprio dalla società catalana, che sta considerando diverse opzioni e non solo Chiesa. La Juve resta così in attesa di un’offerta ufficiale per il giocatore.