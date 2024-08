"Non è scontato, invece, che già oggi firmerà il suo contratto. Da quel punto di vista, è già tutto a posto: quinquennale da poco più di 600 mila euro a stagione. Manca ancora qualcosa da sistemare, invece, tra Inter, Independiente di Rivadavia e gli intermediari dell'affare. Domani è previsto un nuovo incontro per fissare ogni aspetto dell'operazione, che prevede un corrispettivo di 6,5 milioni per il cartellino di Palacios, a cui si aggiungono un massimo di altri 4,5 milioni, sotto forma di bonus".