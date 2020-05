Conte pazzo di Chiesa: lo vuole così tanto all’Inter che ha già iniziato a…

Antonio Conte è pazzo di Federico Chiesa. Questo non è certo un mistero, e spiega il perché dell’insistenza con cui l’Inter stia lavorando con la Fiorentina per bruciare la concorrenza della Juventus e portarlo a Milano. Ma l’allenatore nerazzurro si è portato avanti e ha già iniziato a pensare come utilizzare il giocatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Conte vede in Chiesa l’uomo giusto per la fascia destra nel suo 3-5-2, ma anche una potenziale alternativa in attacco:

“L’Inter comunque c’è, anche perché Conte vede in Chiesa l’uomo giusto per la fascia destra, ma anche un’alternativa d’emergenza per l’attacco“.

(Fonte: Tuttosport)