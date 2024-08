La verità, tuttavia, è che l'Inter non è mai stata seriamente in corsa per Chiesa. A prescindere da questioni tattiche, sicuramente importanti considerando la difficile collocazione di un giocatore con quelle caratteristiche nel 3-5-2 di Inzaghi. Il motivo è prima di tutto economico: la dirigenza nerazzurra, infatti, non hai mai preso in considerazione l'idea di preparare un'offerta per il classe '97, seppur molto inferiore al suo effettivo valore a causa del contratto in scadenza. L'unica opzione, tutta comunque da verificare, sarebbe stata quella di aspettare e provare a piazzare l'ennesimo colpo a parametro zero. Scenario sfumato in fretta, complice l'affondo del Liverpool. Impossibile, quindi, definire Federico Chiesa un rimpianto per l'Inter.